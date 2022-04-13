Воздух 15 июля прогреется до +36 °С

05:48 15 июля Киев, Украина





В западных частях Украины в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 91 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Погода сегодня будет жаркой и преимущественно сухой, незначительные осадки выпадут в некоторых регионах западных областей. Сотрудники ГСЧС вместе с метеорологами предупреждают о возможности возникновения пожаров, в стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.В западных частях Украины в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 91 ед./куб. м.



В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях



Западный регион Украины В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях небольшая облачность , без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Житомирской, Черниговской и Сумской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +33...+36 °С.



Южный регион Украины



В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.



В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.



Солнце взойдет в 5:03, а зайдет в 21:04. Долгота дня составит 16 ч 1 мин.