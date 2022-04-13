Воздух 15 июля прогреется до +36 °С

Погода сегодня будет жаркой и преимущественно сухой, незначительные осадки выпадут в некоторых регионах западных областей. Сотрудники ГСЧС вместе с метеорологами предупреждают о возможности возникновения пожаров, в стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.
В западных частях Украины в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 91 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
В западных частях Украины в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 91 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +33...+36 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.
Солнце взойдет в 5:03, а зайдет в 21:04. Долгота дня составит 16 ч 1 мин.
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