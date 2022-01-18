Ветрено и прохладно: прогноз погоды на 18 января

06:21 18 Январь Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня, 18 января в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде снега, местами – с дождем.



Во всех областях Украины ожидается сильный ветер с порывами вплоть до штормовых – 19-23 м/с. Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.