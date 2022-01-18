Ветрено и прохладно: прогноз погоды на 18 января

По информации синоптиков, сегодня, 18 января в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде снега, местами – с дождем.
Во всех областях Украины ожидается сильный ветер с порывами вплоть до штормовых – 19-23 м/с. Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.
Во всех областях Украины ожидается сильный ветер с порывами вплоть до штормовых – 19-23 м/с. Синоптики предупреждают, что в горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В Черкасской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
В Полтавской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
В Тернопольской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В Сумской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2…+1 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -4...-1 °С.
В Винницкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В Черкасской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.
В Полтавской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
В Тернопольской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -3...0 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем 0...+3 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -3...0 °С.
В Сумской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -2…+1 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -4...-1 °С.
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