В западных областях мокрый снег: погода в Украине 6 декабря

07:04 06 декабря Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра , сегодня в будет пасмурная погода , без осадков, мокрый снег с дождем ожидается лишь в западном регионе.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Волынской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Ровненской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Хмельницкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



В Черновицкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха нднем -5...-3 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-4 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.



В Луганской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем около -3 °С.