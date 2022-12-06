В западных областях мокрый снег: погода в Украине 6 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня в будет пасмурная погода, без осадков, мокрый снег с дождем ожидается лишь в западном регионе.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных областях местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Волынской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ровненской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Хмельницкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
В Черновицкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха нднем -5...-3 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6...-4 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...-1 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем около -3 °С.
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