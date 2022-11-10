В Западных областях дождь: погода в Украине 10 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине в большинстве областей страны осадков не ожидается, небольшой дождь пройдет лишь в западных областях.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +9…+11 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +7...+9 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +9…+11 °С.
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