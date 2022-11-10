В Западных областях дождь: погода в Украине 10 ноября

07:04 10 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине в большинстве областей страны осадков не ожидается, небольшой дождь пройдет лишь в западных областях. 
 
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +7...+9 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Херсонской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +9…+11 °С.