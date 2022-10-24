В восточных областях дожди: погода в Украине 24 октября

07:02 24 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков , местами туман, дожди пройдут лишь в восточный регионах.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.



В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.



В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.



В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.



В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.



В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.



В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.



В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.



В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом в западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +13…+14 °С.