В восточных областях дожди: погода в Украине 24 октября

07:02 24 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, местами туман, дожди пройдут лишь в восточный регионах.
 
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.

В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.

В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.

В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.

В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.

В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.

В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом в западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +13…+14 °С.