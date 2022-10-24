В восточных областях дожди: погода в Украине 24 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, местами туман, дожди пройдут лишь в восточный регионах.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом в западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +13…+14 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Ровненской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Тернопольской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный с переходом в западный, 2-5 м/с. Температура воздуха +13…+14 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии