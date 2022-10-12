В восточной части Украины дожди: прогноз погоды на 11 октября

07:03 11 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет сухая и теплая погода, дожди пройдут лишь на востоке страны. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
днем +14...+16 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +12…+14 °С.