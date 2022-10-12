В восточной части Украины дожди: прогноз погоды на 11 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет сухая и теплая погода, дожди пройдут лишь на востоке страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Черниговской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
днем +14...+16 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом в северо-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем +12…+14 °С.
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