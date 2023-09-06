В Украину возвращается жара. Прогноз погоды на выходные 26-27 августа 2023

По прогнозу синоптиков, в эти выходные 26-27 августа в Украине ожидается очередная волна жары. Столбики термометров днем преодолеют 30-градусную отметку, а в центральных, южных и местами западных областях воздух раскалится до +32…+37 °С. При этом по ночам температура будет более комфортной.

Существенных осадков в стране не предвидится. Лишь в западных регионах в дневные часы есть вероятность грозовых дождей, местами в сопровождении града и шквалистых порывов ветра.

Суббота, 26 августа:

В западных областях ночью без осадков. Во второй половине дня и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днём +30…+35 °С. В Карпатах ночью +9…+14 °С, днём +23…+28 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +27…+32 °С.

В центральной части страны малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +28…+33 °С.

В южной половине Украины и в Крыму малооблачно, без осадков. Ветер южный, 5 – 10 м/с, в Одесской области 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +30…+35 °С.

В восточной части малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время +11…+16 °С, днём +25…+30 °С.

В Киеве будет облачно и жарко. Днем небо ненадолго прояснится, но потом его снова закроют тучи. Осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха ночью будет +19…+20°С, а днем столбики термометров покажут +30…+31 °С.

Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, 1-2 м/с.

Воскресенье, 27 августа:

В западных областях ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днём в Карпатах, на Прикарпатье, а также в районе Полесью ожидается неустойчивая погода: грозовые дожди, в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19 °С, днём +29…+34 °С. В Карпатах ночью +10…+15 °С, днём +24…+29 °С.

В северных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °С, днём +32…+37 °С.

На юге Украины и в Крыму ожидается жаркая и сухая погода. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 °С, днём +32…+37 °С.

В восточной части солнечная погода без осадков. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.

В Киеве весь день будет ясная жаркая погода. Ночью ожидается до +23°, а днем до +31° тепла.