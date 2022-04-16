В Украину возвращается жара. Прогноз погоды на воскресенье, 25 июля

По прогнозам синоптиков, 25 июля в Украине следует ожидать возвращения жаркой погоды. Лишь в Сумской и Черниговской областях могут пройти небольшие дожди. На большей части территории дневная температура воздуха достигнет отметки +31°.

Днем столбики термометров покажут от +26° до +31°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 июля прогнозируется жаркая и солнечная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +15°, а днем будет держаться на уровне от +26° до +28° тепла.

Погода в Харькове станет комфортной — безумная жара покинет город. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +14° до +16°, а днем столбики термометра застынут на уровне +29°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплыми и солнечными, без осадков. Город днем прогреется до +30°, ночью столбики термометров покажут +20°.

Погода во Львове порадует теплом. Температурные показатели будут следующими: ночью +14…+16° тепла, а днем +27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 25 июля также встретит жарой и сухим воздухом. Столбики термометров в темное время суток покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +29° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.