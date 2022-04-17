В Украину вернутся дожди с морозами: где и когда будет холоднее всего

После непродолжительного тепла в Украину опять вернулась холодная погода. По данным Укргидрометцентра праздничное воскресенье, 17 апреля, обещает быть прохладным и ветреным, возможны осадки.

Температура воздуха

По прогнозу синоптиков, 17 апреля, в Украине местами ожидаются ночные и утренние заморозки – преимущественно в западных, северных областях, местами в центральной части.

На юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской областях ночью предполагается +3...+8 градусов. В течение дня 17-го апреля ХОЛОДНО будет в большинстве областей Украины, максимально лишь +5...+11 градусов. Более теплая погода ожидается завтра в восточных областях, в Запорожье и в Крыму, днем +12...+16 градусов.

Осадки и ветер

Дожди и местами мокрый снег пройдут сегодня в большинстве областей Украины.

Только на Луганщине, Донеччине, Запорожье и в Крыму будет преобладать сухая погода.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, в западных областях порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве на Вербное воскресенье будет довольно холодным: ночью +1...+ 3 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем + 5...+8 градусов.

Местами в столице дождь, возможно с мокрым снегом.