В Украину вернутся дожди с морозами: где и когда будет холоднее всего

После непродолжительного тепла в Украину опять вернулась холодная погода. По данным Укргидрометцентра праздничное воскресенье, 17 апреля, обещает быть прохладным и ветреным, возможны осадки.
По прогнозу синоптиков, 17 апреля, в Украине местами ожидаются ночные и утренние заморозки – преимущественно в западных, северных областях, местами в центральной части.
На юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской областях ночью предполагается +3...+8 градусов. В течение дня 17-го апреля ХОЛОДНО будет в большинстве областей Украины, максимально лишь +5...+11 градусов. Более теплая погода ожидается завтра в восточных областях, в Запорожье и в Крыму, днем +12...+16 градусов.
Осадки и ветер
Дожди и местами мокрый снег пройдут сегодня в большинстве областей Украины.
Только на Луганщине, Донеччине, Запорожье и в Крыму будет преобладать сухая погода.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, в западных областях порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Погода в Киеве
В Киеве на Вербное воскресенье будет довольно холодным: ночью +1...+ 3 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем + 5...+8 градусов.
Местами в столице дождь, возможно с мокрым снегом.
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