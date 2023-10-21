В Украину вернется летнее тепло. Прогноз погоды на выходные 21-22 октября 2023

По прогнозу синоптиков, в выходные 21-22 октября в Украине ожидается ощутимое повышение температуры по всей территории, за исключением крайних северных регионов. В дневные часы в западных и южных областях столбики термометров поднимутся выше +20 °С, а в Одесской области и Крыму температура будет соответствовать летнему режиму. Дождей больше всего окажется в западных и северных областях, местами они будут сопровождаться локальными грозами.

Суббота, 21 октября:

В западных областях ночью без существенных осадков, днём в Карпатах и на Закарпатье кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +20…+25°С, в Карпатах и Полесье +15…+20°С.

В северных областях ночью умеренный дождь, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +10…+15 °С. На севере Черниговской и Сумской областях в течение суток +4…+9 °С.

В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков. Только на Полтавщине ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

В южных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +24…+29 °С.

В восточных областях утром и днём ожидается небольшой дождь, в Харьковской области умеренный. Ветер переменных направлений, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +16…+21 °С.

Воскресенье, 22 октября:

В западных областях в течение суток пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +18…+23 °С.

В северных областях ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер восточный, с переходом на южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +11…+16 °С, в Киевской области +17…+22 °С.

В центральных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днём +19…+24 °С.

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +20…+25 °С, в Крыму местами до +28 °С.