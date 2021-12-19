В Украину уже идет настоящая весна: 14 марта воздух прогреется до +15 градусов

Как сообщила на своей страничке в Facebook синоптик Наталья Диденко, 14 марта в Украине будет тепло, хотя вновь усилится юго-западный ветер.

Вместе с атмосферным фронтом на запад страны придут дожди, к вечеру осадки накроют Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории будет сухая погода.

"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами – ожидается +4...+9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10...+15", – уточнила Диденко.

В Киеве 14 марта прогнозируется увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем до +7 градусов.

Стойкого и мощного фронта потепления пока не видно. Все происходит постепенно, с температурными колебаниями.

Это и хорошо. Ведь, если по асфальту через большие лужи еще как-то переплывем и перепрыгнем, то за большим городом наводнения и подтопления порадуют вряд ли.

Так что будем радоваться разумной постепенной весне!