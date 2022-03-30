В Украину пришло существенное потепление. Местами пройдут дожди

06:13 30 марта Киев, Украина

В среду в стране сохранится теплая погода. По данным синоптиков, утром дожди вероятны в западных и восточных областях, днём – в центре и на севере Украины. Ветер стихнет в большинстве регионов, хотя в Крыму и Приазовье останется порывистым.

Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.

В Черкасской и Полтавской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.

В Волынской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Ровненской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +7...+10 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +7...+10 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +8...+11 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +7...+10 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +8...+11 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +8...+11 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +15...+18 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.

В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +17...+20 °С.

В Херсонской и Запорожской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.

В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.

Солнце взойдет в 06:38, а зайдет в 19:26. Долгота дня составит 12 ч 48 мин.