В Украину пришло потепление, в большинстве регионов - снег и дожди

Пятничная погода в Украине удивит жителей большинства регионов: резкие морозы сменятся таким же резким потеплением.
Синоптики предупреждают об усилении ветра и гололедице на всей территории страны. В западных регионах к тому же возможны метели, налипание мокрого снега. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей – значительная опасность схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2...+1 °С.
В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -3...0 °С.
В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -2...+1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +1...+4 °С.
В Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем +1...+4 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -2...+1 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -4...-1 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -6...-3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-14 °С, днем -5...-2 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18...-15 °С, днем -6...-3 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем 0...+3 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем 0...+3 °С.
В Запорожской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем 0...+3 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем +1...+4 °С.
В Киеве пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4...-1 °С.
Солнце взойдет в 07:57, а зайдет в 15:58. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.
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