В Украину пришло потепление, в большинстве регионов - снег и дожди

06:25 24 Декабрь Киев, Украина

Пятничная погода в Украине удивит жителей большинства регионов: резкие морозы сменятся таким же резким потеплением.

Синоптики предупреждают об усилении ветра и гололедице на всей территории страны. В западных регионах к тому же возможны метели, налипание мокрого снега. В горных районах Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей – значительная опасность схода лавин.



Центральный регион Украины



В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -2...+1 °С.



В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -3...0 °С.



В Полтавской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -3...0 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -2...+1 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем +1...+4 °С.



В Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем 0...+3 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем +1...+4 °С.



В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -1...+2 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -2...+1 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -4...-1 °С.



В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -6...-3 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-14 °С, днем -5...-2 °С.



В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18...-15 °С, днем -6...-3 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем 0...+3 °С.



В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем 0...+3 °С.



В Запорожской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем 0...+3 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем +1...+4 °С.



В Киеве пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -4...-1 °С.



Солнце взойдет в 07:57, а зайдет в 15:58. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.