В Украину пришло потепление. Мокрый снег пройдет на Западе и Востоке

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 6 февраля, в Украине ожидается облачная, но теплая погода. Везде в течение дня будет 0…+3 градуса, на Юге +2…+6 градусов. Осадки пройдут только в западных и восточных регионах.
Теплее всего будет на Юге. В Одесской и Николаевской областях температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. В Херсонской области и в оккупированном Крыму прогнозируют +3...+5. Всюду – без осадков.
А вот восточные регионы накроют мокрый снег. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях будет достаточно прохладно, только +1...+3 градуса. Похожая погода ждет и жителей Запада. Впрочем, там температура воздуха будет колебаться от +2 до +5.
На Севере без осадков, хотя ночью и возможен мокрый снег. В Сумской области столбики термометров поднимутся до +1...+3, а в Черниговской – до +2...+4. Аналогичная ситуация – и в центральных областях.
Днем 6 февраля в Киеве облачно, но без снега и дождя. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+4 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +2...+4
- Черновцы – +3...+5
- Хмельницкий – +2...+4
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +2...+4
- Винница – +3...+5
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +4...+6
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – +2...+4
- Черкассы – +2...+4
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – +1...+3
- Луганск – +1...+3
- Харьков – +1...+3
- Киев – +2...+4
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