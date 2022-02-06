В Украину пришло потепление. Мокрый снег пройдет на Западе и Востоке

07:38 06 Февраль Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 6 февраля, в Украине ожидается облачная, но теплая погода. Везде в течение дня будет 0…+3 градуса, на Юге +2…+6 градусов. Осадки пройдут только в западных и восточных регионах.

Теплее всего будет на Юге. В Одесской и Николаевской областях температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. В Херсонской области и в оккупированном Крыму прогнозируют +3...+5. Всюду – без осадков.

А вот восточные регионы накроют мокрый снег. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях будет достаточно прохладно, только +1...+3 градуса. Похожая погода ждет и жителей Запада. Впрочем, там температура воздуха будет колебаться от +2 до +5.

На Севере без осадков, хотя ночью и возможен мокрый снег. В Сумской области столбики термометров поднимутся до +1...+3, а в Черниговской – до +2...+4. Аналогичная ситуация – и в центральных областях.

Днем 6 февраля в Киеве облачно, но без снега и дождя. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+4 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +3...+5
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +2...+4
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +4...+6
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – +2...+4
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – +1...+3
  • Киев – +2...+4

Прогноз погоды на 6 февраля от Укргидрометцентра