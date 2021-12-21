В Украину пришли морозы, в центре и на западе ожидается снег

06:25 21 Декабрь Киев, Украина

21 декабря жители всех регионов страны станут свидетелями существенного похолодания. На западе и в центре страны синоптики обещают снег, в Закарпатском, Львовском и Ивано-Франковском регионе существует высокая опасность схода лавин.



Центральный регион Украины



В Винницкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.



В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.



В Волынской области облачно с прояснениями, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -7...-4 °С.



В Ровненской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -5...-2 °С.



В Тернопольской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.



В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -6...-3 °С.



В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.



В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.



В Сумской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -6...-3 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -6...-3 °С.



В Луганской и Донецкой областях области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9…-6 °С, днем -3...0 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.



В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.



В Запорожской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -8...-5 °С.



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