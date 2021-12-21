В Украину пришли морозы, в центре и на западе ожидается снег

21 декабря жители всех регионов страны станут свидетелями существенного похолодания. На западе и в центре страны синоптики обещают снег, в Закарпатском, Львовском и Ивано-Франковском регионе существует высокая опасность схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.
В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -4...-1 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -5...-2 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -7...-4 °С.
В Ровненской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -5...-2 °С.
В Тернопольской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -6...-3 °С.
В Закарпатской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -2...+1 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -4...-1 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -6...-3 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -7...-4 °С.
В Сумской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -6...-3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -6...-3 °С.
В Луганской и Донецкой областях области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9…-6 °С, днем -3...0 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.
В Запорожской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -3...0 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-4 °С, днем -8...-5 °С.
Солнце взойдет в 07:56, а зайдет в 15:56. Долгота дня составит 8 ч 0 мин.
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