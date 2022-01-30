В Украину придут снегопады, местами с дождем и сильным ветром

По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 30 января, в Украине ожидается холодная и сырая погода со снегопадами, а местами и с дождем. Дожди пройдут на Закарпатье, в Херсонской, Одесской областях и в Крыму.

Обратите внимание! В Украине 30 – 31 января будут порывы ветра 15 – 20 метров за секунду, на западе местами 25 метров в секунду, в Карпатах 25 – 30 метров в секунду и метели.

Погода в областях Украины

В западных регионах прогнозируют снегопады. Отметки на термометрах покажут 0.. +4 градуса. На востоке будет несколько холоднее -2...+1 градус, там также будет снежить.

В северных областях синоптики информируют о снеге. Температура составит 0...+2 градуса. На юге – снегопады, следует ожидать потепления до +1...+5 градусов.

В Киеве в воскресенье, 30 января, предусматривают снежную погоду и до 0...+2 градусов.

Погода в городах Украины 30 января