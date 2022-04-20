В Украину придет долгожданная прохлада: прогноз погоды на 21 июля

Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы почти на всей территории Украины, в северных областях вероятны ливни, в южных – град.
В восточных, Сумской и Запорожской областях, а также в Крыму объявлен второй, «оранжевый» уровень пожарной опасности.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +23...+26 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +22...+25 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.
В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +17...+20 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.
В Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +23...+26 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +22...+25 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.
В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +17...+20 °С.
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