В Украину придет долгожданная прохлада: прогноз погоды на 21 июля

06:16 21 июля Киев, Украина

Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы почти на всей территории Украины, в северных областях вероятны ливни, в южных – град.
 
В восточных, Сумской и Запорожской областях, а также в Крыму объявлен второй, «оранжевый» уровень пожарной опасности.

Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.

В Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +23...+26 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +22...+25 °С.

В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.

Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +21...+24 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +32...+35 °С.

Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.

В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +31...+34 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.

В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +17...+20 °С.