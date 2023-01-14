В Украину опять возвращается тепло. Прогноз погоды на 14 января

Погода в Украине в субботу, 14 января, будет все еще прохладной, однако морозы будут понемногу отступать. В частности, на Востоке в нашей стране, где продолжаются наиболее ожесточенные бои, столбики термометров покажут не -10 днем, а 0...-2 градуса. Теплее всего будет на Западе Украины. Однако там синоптики прогнозируют дожди.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха будет составлять +4...+6 градусов.

На Востоке будет облачно, однако осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут 0...-2. В Соледаре температура воздуха не будет опускаться ниже 3 градусов мороза ночью.

На Севере страны в большинстве областей весь день будет облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса.

На Юге будет подобная ситуация. Однако там воздух прогреется до +2…+4 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Температура воздуха будет составлять 0…+2 градуса.

Погода в городах Украины 14 января:

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +4...+6

Ровно – +3...+5

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +2...+4

Херсон – +1...+3

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1…+1

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – 0…+2

Полтава – 0…+2

Днепр – 0…+2

Запорожье – 0…+2

Донецк – 0…-2

Луганск – 0…-2

Харьков – 0…-2

Киев – 0…+2