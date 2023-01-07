В Украину идут морозы, но кое-где сохранится тепло - прогноз погоды

Погода в рождественский уик-энд будет удивлять украинцев разнообразием. В то время как в восточные области придут морозы, западные еще будут наслаждаться не присущим для зимы теплом, свидетельствуют данные Sinoptik.ua.

Какой будет погода в субботу, 7 января

В субботу, 7 января, когда украинцы отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю, теплее всего будет в областях на западе страны — до +3…+5°С. На юге, в Крыму, а также на Волыни столбик термометра будет держаться около показателя 0°С. На протяжении дня погода будет облачной, местами пройдет снег с дождем.

Жители остальных украинских областей почувствуют морозное дыхание зимы. В центральных и юго-восточных регионах, Киевской и Житомирской областях ожидается до -3...-6°С, в Донецкой и Черниговской областях — -8... -10°С, Луганской, Сумской и Харьковской — -11... -13°С. Осадки на указанных территориях синоптики не прогнозируют. День будет облачным с прояснениями.

В Киеве 7 января будет ясно, без осадков. Температура составит от 3° до 6° мороза.

Чего ждать от погоды в воскресенье, 8 января

Особых неожиданностей от погоды в воскресенье ждать не стоит. Теплее всего 8 января будет в Закарпатской области, температура воздуха там прогреется до +5…+7°С. В остальных западных областях синоптики ожидают +2…+4°С, в Крыму и Одесской области — около 0°С.

Похолодание придет в Николаевскую и Херсонскую области — температура там не поднимется выше -3... -4°С. В центре и на востоке страны столбики термометров опустятся до -4... -6°С, в Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях — до -5...-6°С, в Черниговской — до -7°С. Холоднее всего будет в Сумской, Донецкой и Луганской областях — до -10°С.

Воскресенье для украинцев будет облачным, хотя и без осадков. Может немного заснежить в Винницкой области.

В Киеве 8 января ожидается облачная погода с прояснениями от 2° до 6° градусов мороза.