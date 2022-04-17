В Украину идет похолодание, но сегодня еще будет жарко, возможны дожди и грозы

06:47 19 июля Киев, Украина

В Украину из Европы заходит атмосферный фронт северного циклона Christoph. Вместе с ним придет долгожданное снижение температуры воздуха и осадки. На западе страны, севере и частично в центре есть вероятность дождей, гроз, ветров и даже града.



В северных и западных частях страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 87 ед./куб. м.



Центральный регион Украины В северных и западных частях страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 87 ед./куб. м.



В Винницкой области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23°С, днем +28...+31 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +24...+27 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +26...+29 °С.



Солнце взойдет в 5:08, а зайдет в 20:59. Долгота дня составит 15 ч 51 мин.