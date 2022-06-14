В Украине жарко, местами дожди: прогноз погоды на 14 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 14 июня в южных и восточных областях удержится жара, местами столбики термометров поднимутся до +32 °С. В ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Волынской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Ровненской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Киеве переменная облачность, утром и в первой половине дня возможен дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Волынской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Ровненской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Киеве переменная облачность, утром и в первой половине дня возможен дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
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