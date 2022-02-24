В Украине всё больше теплеет, весна приближается

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 24 февраля, в Украине продолжается потепление. Температура воздуха днем поднимется до +3...+8 градусов. Теплее будет на Юге, а холоднее – на Востоке.
Существенных осадков не прогнозируется, лишь в некоторых регионах возможен мокрый снег.
Погода в регионах
В западных областях днем обещают +4...+8, ночью морозы -2 возможны на Закарпатье и Буковине.
В Центре и Севере столбики термометров будут достигать +5...+7, а ночью будут опускаться до нуля и небольших морозов.
В южных регионах, например, в Николаевской и Херсонской областях обещают +8...+10 градусов.
В восточных, в частности в Донецкой области – +3...+5.
В Киеве – +5…+7. Будет сухо
Погода в городах Украины 24 февраля
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +4...+6
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +5...+7
- Винница – +4...+6
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +8...+10
- Херсон – +8...+10
- Симферополь – +6...+8
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +5...+7
- Чернигов – +5...+7
- Сумы – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +4...+6
- Киев – +5...+7
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