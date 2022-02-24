В Украине всё больше теплеет, весна приближается

09:10 24 Февраль Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 24 февраля, в Украине продолжается потепление. Температура воздуха днем поднимется до +3...+8 градусов. Теплее будет на Юге, а холоднее – на Востоке.

Существенных осадков не прогнозируется, лишь в некоторых регионах возможен мокрый снег.

Погода в регионах

В западных областях днем обещают +4...+8, ночью морозы -2 возможны на Закарпатье и Буковине.

В Центре и Севере столбики термометров будут достигать +5...+7, а ночью будут опускаться до нуля и небольших морозов.

В южных регионах, например, в Николаевской и Херсонской областях обещают +8...+10 градусов.

В восточных, в частности в Донецкой области – +3...+5. 

В Киеве – +5…+7. Будет сухо

Погода в городах Украины 24 февраля

  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +5...+7
  • Сумы – +4...+6
  • Полтава – +5...+7
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +4...+6
  • Киев – +5...+7

Погода 24 февраля от Укргидрометцентра