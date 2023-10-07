В Украине ухудшится погода: прогноз на выходные 7 и 8 октября 2023

По прогнозу синоптиков, на выходных 7 и 8 октября в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления, осадками и порывистым ветром. В воскресенье на большей части территории страны произойдёт существенное похолодание, за исключением южной половины и Крымского полуострова.

Суббота, 7 октября:

В западных областях ночью без осадков, днём в Полесье, а также во Львовской и Закарпатской областях пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, 7 – 12 м/с, утром и днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +13…+18 °С.

В северных областях ночью без осадков, утром и днём ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 9 – 14 м/с, утром и днём порывы 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, в Сумской области на поверхности почвы заморозки -3…0 °С; днём +12…+17 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Только днём в Полтавской области местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, утром и днём порывы 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +16…+21 °С.

В южной части Украины и в Крыму малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +20…+25 °С.

В восточных областях переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3…0 °С; днём +13…+18 °С.

Воскресенье, 8 октября:

В западных областях ночью умеренный дождь, днём небольшой. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +8…+13 °С.

В северных областях ночью и утром дождь, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +7…+12 °С.

В центральных областях ожидается дождливая погода. Ветер западный, с переходом днём на северо-западный, 7 – 12 м/с, местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, утром и днём понижение до +7…+12 °С.

В южных областях ночью без осадков, днём пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, в Крыму отдельные грозы. Ветер западной четверти, 7 – 12 м/с, местами отдельные порывы до 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +17…+22 °С, в Крыму до +25 °С.

В восточных областях утром и днём ожидаются дожди, местами значительные. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём понижение до +6…+11 °С.