В Украине теплая солнечная осень. Прогноз погоды на выходные16-17 сентября 2023

По прогнозу синоптиков на выходных 16-17 сентября в Украине будет преобладать солнечная и тёплая погода. В западных и северных регионах ночью и утром возможны туманы. В воскресенье в Карпатах и на Закарпатье местами пройдут дожди.

Суббота, 16 сентября:

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный, 5 – 10 м/с, на Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +19…+24 °С.

В северной части страны малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +19…+24 °С.

В центральных областях переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +19…+24 °С.

В южной половине и в Крыму ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +11…+16 °С, днём +20…+25 °С.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днём без осадков. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +19…+24 °С.

Воскресенье, 17 сентября:

В западных областях без осадков, только в Карпатах и на Закарпатье пройдёт кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром возможны туманы. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +22…+27 °С.

В северных областях малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днём +20…+25 °С.

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7…+12 °С, днём +20…+25 °С.

В южных областях и Крыму солнечная погода, без осадков. Ветер восточной четверти, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём +22…+27 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +20…+25 °С.