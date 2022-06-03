В Украине сухо и жарко: прогноз погоды на 3 июня 

06:52 03 июня Киев, Украина

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 3 июня, в стране сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков, дожди вероятны в Сумской, Полтавской и восточных областях.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.

В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+33 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+33 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.