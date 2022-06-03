В Украине сухо и жарко: прогноз погоды на 3 июня 

06:52 03 июня Киев, Украина

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 3 июня, в стране сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков , дожди вероятны в Сумской, Полтавской и восточных областях.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Черкасской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.



В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.



В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+33 °С.



В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +30...+33 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.