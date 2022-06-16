В Украине сухо и тепло: прогноз погоды на 16 июня

06:59 16 июня Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 16 июня, в Украине преимущественно сухая и теплая погода, кратковременные дожди возможны только на северо-востоке Украины.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.

В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.

В Черниговской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Сумской области небольшая облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.

В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.