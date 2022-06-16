В Украине сухо и тепло: прогноз погоды на 16 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 16 июня, в Украине преимущественно сухая и теплая погода, кратковременные дожди возможны только на северо-востоке Украины.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+28 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Черниговской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Сумской области небольшая облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
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