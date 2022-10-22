В Украине станет немного теплее. Прогноз погоды на выходные 22-23 октября

Жителей большинства областей Украины в предстоящие выходные – 22 и 23 октября – погода будет радовать осенним теплом. Кое-где пройдут незначительные дожди.

Прогноз погоды на субботу 22 октября

В субботу, 22 октября, самая высокая температура будет на Ивано-Франковщине. Столбик термометра в области днем поднимется до +16°С. Несколько прохладнее будет на Львовщине, Волыни, Закарпатье, в Черновицкой области и на юге. Ожидается, что температурный показатель будет на отметке +15°С. Жителей центрального региона будут ждать 13°С тепла, востока и севера — +11°С.

Ночью холоднее всего будет на востоке, севере и в центре. В указанных регионах температура воздуха опустится до +3°С. Теплее всего будет в южных областях — +8°С. На западе в ночное время суток столбик термометра будет находиться на отметке +5 – 6°С.

В субботу осадков не ожидается. В большинстве областей будет наблюдаться облачная погода, в Харьковской, Сумской, Херсонской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях – с прояснениями.

В Киеве ожидается преимущественно облачная погода с умеренным ветром и без существенных осадков. Однако, согласно некоторым прогнозам, в течение дня все-таки возможен дождь, как и ночью - небольшой дождь с последующим усилением. Температура: днем +10— 12°С; ночью +4— 8. Скорость ветра: до 8 метров в секунду. Вероятность осадков: около 15%.

Прогноз погоды на воскресенье 23 октября

Теплым будет для украинцев и грядущее воскресенье. Теплее всего будет на Закарпатье — +18 – 20°С. Более того, жителей области будет радовать солнечная погода. В Ивано-Франковской, Львовской и Винницкой областях температура поднимется до +15 — 17°С, однако будет облачно. В остальных западных областях, а также на юге температура прогреется до 15 градусов тепла. Несколько прохладнее будет на востоке, севере и в центре – до +13°С.

Незначительные осадки ждут жителей Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

В Киеве - в целом погодные условия по температуре воздуха и порывах ветра сравнимы с прогнозом субботы. Но кроме того, есть большая вероятность того, что в течение дня в столице будет дождь. Температура: днем +11— 12°С; ночью +8— 9. Скорость ветра: до 8 метров в секунду. Вероятность осадков: больше 70%.