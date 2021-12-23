В Украине сохранится дождливая погода — прогноз на 16 апреля

06:15 16 Апрель Киев, Украина

По данным Гидрометцентра, в Украине продолжит властвовать циклон, во всех областях Украины ожидаются дожди, на севере страны сгустится туман.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.



В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.



В Донецкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +8...+11 °С.



В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +8...+11 °С.



Солнце взойдет в 6:01, а зайдет в 19:53. Долгота дня составит 13 ч 52 мин.