В Украине снова жара: местами дожди с грозами

Украина вернулась к жаркой погоде, воздух сегодня прогреется до +34 °С, а вот ночи будут значительно прохладнее - температура будет опускаться до +16 °С. Сегодня стоит подготовится жителям северных, западных и некоторых центральных регионов к кратковременному дождю с грозами, есть вероятность в этих регионах града и усиления ветра.
На западе и востоке Украины, а также в Одесской и Николаевской областях и в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.
В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 42 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 42 ед./куб. м.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +31...+34 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +31...+34 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+25 °С, днем +29...+32 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.
Солнце взойдет в 5:20, а зайдет в 20:48. Долгота дня составит 15 ч 28 мин.
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