В Украине снова жара: местами дожди с грозами

06:10 28 июля Киев, Украина

Украина вернулась к жаркой погоде, воздух сегодня прогреется до +34 °С, а вот ночи будут значительно прохладнее - температура будет опускаться до +16 °С. Сегодня стоит подготовится жителям северных, западных и некоторых центральных регионов к кратковременному дождю с грозами, есть вероятность в этих регионах града и усиления ветра.

На западе и востоке Украины, а также в Одесской и Николаевской областях и в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.



В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 42 ед./куб. м.



Центральный регион Украины



В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +31...+34 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +31...+34 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+25 °С, днем +29...+32 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



Солнце взойдет в 5:20, а зайдет в 20:48. Долгота дня составит 15 ч 28 мин.