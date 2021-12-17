В Украине сегодня ветреная и пасмурная погода

Сегодня синоптики обещают усиление ветра по всей территории страны, облачную с незначительными прояснениями погоду.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.
В Днепропетровской и Полтавской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.
В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +2...+4 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 °С, днем +4...+6 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 °С, днем +4...+6 °С.
В Ровненской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 °С, днем +3...+5 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 °С, днем +2...+4 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 °С, днем +3...+5 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +3...+5 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.
В Луганской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.
В Херсонской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
В Николаевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +3...+5 °С.
В Одесской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +4...+6 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
Солнце взойдет в 5:54, а зайдет в 18:20. Долгота дня составит 12 ч. 26 мин.
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