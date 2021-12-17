В Украине сегодня ветреная и пасмурная погода

06:13 24 Март Киев, Украина

Сегодня синоптики обещают усиление ветра по всей территории страны, облачную с незначительными прояснениями погоду.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.

В Днепропетровской и Полтавской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +2...+4 °С.

В Кировоградской и Черкасской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +2...+4 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 °С, днем +4...+6 °С.

В Волынской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 °С, днем +4...+6 °С.

В Ровненской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 °С, днем +3...+5 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 °С, днем +2...+4 °С.

В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 °С, днем +3...+5 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.

Северный регион Украины
В Житомирской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +3...+5 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

В Луганской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 °С, днем +3...+5 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +2...+4 °С.

В Херсонской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

В Николаевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +3...+5 °С.

В Одесской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +4...+6 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

Солнце взойдет в 5:54, а зайдет в 18:20. Долгота дня составит 12 ч. 26 мин.