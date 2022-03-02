В Украине сегодня сохранится прохладная и дождливая погода

06:19 02 Июнь Киев, Украина





Центральный регион Украины Существенное снижение температуры заметят все жители страны, сильные дожди и шквальный ветер 15-20 м/с. обещают в Луганской, Донецкой, Запорожской, местами в Херсонской и Харьковской областях. Также стоит опасаться града



В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +16...+18 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Волынской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +15...+17 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях переменная облачность, ночью ожидается дождь, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +17...+19 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +16...+18 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +18...+20 °С.



В Киеве переменная облачность, ночью ожидается дождь, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.



Солнце взойдет в 04:55, а зайдет в 21:02. Долгота дня составит 16 ч. 07 мин.





