В Украине сегодня переменная облачность, на западе дождь со снегом

Запад и север страны не покидают осадки в виде дождя с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, юг затянет туманом.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Полтавской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +6...+9 °С.
В Луганской и Донецкой переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +7...+10 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +7...+10 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
Солнце взойдет в 6:18, а зайдет в 19:41. Долгота дня составит 13 ч 23 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
В Полтавской и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +6...+9 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +6...+9 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +7...+10 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +7...+10 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +6...+9 °С.
В Луганской и Донецкой переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +7...+10 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +7...+10 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +7...+10 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +7...+10 °С.
Солнце взойдет в 6:18, а зайдет в 19:41. Долгота дня составит 13 ч 23 мин.
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