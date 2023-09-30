В Украине постепенно холодает. Прогноз погоды на выходные 30.09–01.10.2023

Постепенно осень вытесняет с территории Украины летнее тепло. С первым днем октября, с запада и севера начнётся заметное похолодание на 5 – 7 °С. Усилится северо-западный ветер. Местами пройдут локальные дожди, временами в сопровождении гроз.

Однако, интенсивность осадков будет незначительной, поэтому засушливые условия и чрезвычайный уровень пожарной опасности останутся актуальными для большей части территории Украины.

Суббота, 30 сентября:

В западных областях переменная облачность, без существенных осадков. Только во второй половине дня и вечером в Волынской и Львовской областях ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +21…+26 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…11 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях прогнозируется солнечная и сухая погода. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +23…+28 °С.

В южных областях ожидается погода без осадков. Ветер восточной четверти, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +23…+28 °С.

В восточных областях малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +22…+27 °С.

По данным синоптика, в Киеве 30 сентября также будет сухо, тепло и солнечно, а температура будет держаться на уровне +25 градусов.

Воскресенье, 1 октября:

В западных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +15…+20 °С.

В северных областях ночью без осадков, днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +18…+23 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днём местами возможен небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 м/с, днём северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днём +21…+26 °С.

В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 – 8 м/с; днём северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +23…+28 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +23…+28 °С.

В воскресенье в Киеве станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя (но очень условного), снизится температура воздуха до +18 градусов. И еще в воскресенье в столице возможен порывистый ветер северо-западного направления.