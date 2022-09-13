В Украине по-прежнему дождливо: прогноз погоды на 13 сентября

07:01 13 сентября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине сохранится прохладная и дождливая погода. В южных регионах прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Закарпатской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Луганской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Донецкой области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Николаевской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Херсонской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.