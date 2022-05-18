В Украине похолодает: прогноз погоды на 18 мая 

По информации Укргидрометцентра, в страну придет похолодание. В большинстве регионов вероятны кратковременные дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Полтавской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Херсонской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
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