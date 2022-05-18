В Украине похолодает: прогноз погоды на 18 мая 

06:43 18 мая Киев, Украина

По информации Укргидрометцентра, в страну придет похолодание. В большинстве регионов вероятны кратковременные дожди.

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Полтавской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Херсонской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.