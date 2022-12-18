В Украине ожидаются сложные погодные условия: мороз и гололед

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 18 декабря, температура в западных, северных и Винницкой областях будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, местами – до 10 градусов мороза. В юго-восточной части ночью и днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла, в Крыму – 5-10 градусов тепла.
Отмечают, что дороги страны, кроме юга и юго-востока, покроет гололедица. Будет властвовать северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.
На западе Украины ночью пройдёт небольшой снег (в основном, на Полесье и во Львовской области), днём без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -9…-4 °С, днём -8…-3 °С.
В северных областях ночью и утром местами пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах -5…0 °С.
В центральных областях без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём понижение до -4…+1 °С.
На юге Украины осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в дневное время местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём понижение до -1…+4 °С.
В восточной части ночью пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём понижение до -1…+4 °С.
В Киеве и области днем без осадков, но ночью возможен небольшой снег. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Возможны порывы ветра до 15-18 м/с.
Столбики термометров в столице в течение суток покажут -2 -4 °С.
Погода в городах Украины
Ужгород – -5...-3
Львов – -7...-5
Ивано-Франковск – -7...-5
Тернополь – -7...-5
Черновцы – -7...-5
Хмельницкий – -6...-4
Луцк – -8...-6
Ровно – -8...-6
Житомир – -8...-6
Винница – -3...-1
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – +4...+6
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +2...+4
Сумы – -3...-1
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +5...+7
Донецк – +10...+12
Луганск – +9...+11
Харьков – +2...+4
Киев – -4...-2
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