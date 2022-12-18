В Украине ожидаются сложные погодные условия: мороз и гололед

07:10 18 декабря Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 18 декабря, температура в западных, северных и Винницкой областях будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, местами – до 10 градусов мороза. В юго-восточной части ночью и днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов тепла, в Крыму – 5-10 градусов тепла.

Отмечают, что дороги страны, кроме юга и юго-востока, покроет гололедица. Будет властвовать северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду. Местами будут наблюдаться порывы 15-20 метров в секунду.

На западе Украины ночью пройдёт небольшой снег (в основном, на Полесье и во Львовской области), днём без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -9…-4 °С, днём -8…-3 °С.

В северных областях ночью и утром местами пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток ожидается в пределах -5…0 °С.

В центральных областях без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём понижение до -4…+1 °С.

На юге Украины осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, в дневное время местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём понижение до -1…+4 °С.

В восточной части ночью пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём понижение до -1…+4 °С.

В Киеве и области днем без осадков, но ночью возможен небольшой снег. Водителей предупредили о гололедице на дорогах. Возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Столбики термометров в столице в течение суток покажут -2 -4 °С.

Погода в городах Украины

Ужгород – -5...-3

Львов – -7...-5

Ивано-Франковск – -7...-5

Тернополь – -7...-5

Черновцы – -7...-5

Хмельницкий – -6...-4

Луцк – -8...-6

Ровно – -8...-6

Житомир – -8...-6

Винница – -3...-1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – +4...+6

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +2...+4

Сумы – -3...-1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +5...+7

Донецк – +10...+12

Луганск – +9...+11

Харьков – +2...+4

Киев – -4...-2