В Украине опять дожди: прогноз погоды на 9 июня

По данным синоптиков, сегодня во всех регионах страны ожидаются дожди, в отдельных районах на севере и востоке утром туман.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Полтавской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +24...+27 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 днем +23…26 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 днем +22...25 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Полтавской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +24...+27 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 днем +23…26 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 днем +22...25 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
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