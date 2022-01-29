В Украине облачная, но теплая погода

Циклон, идущий в Украину с востока, принесет облачную и дождливую погоду, возможно усиление ветра. Теплее всего будет в западной части страны, там воздух днем прогреется до +26 °С.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18°С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17°С.
В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Ровненской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +19...+22 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +21...+24 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +14...+17 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +13...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +16...+19 °С.
В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.
Солнце взойдет в 5:14, а зайдет в 20:34. Долгота дня составит 15 ч 20 мин.
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