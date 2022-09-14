В Украине немного потеплеет: прогноз погоды на 14 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в стране немного потеплеет, в северных и западных областях Украины возможны дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии