В Украине немного потеплеет: прогноз погоды на 14 сентября

07:01 14 сентября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в стране немного потеплеет, в северных и западных областях Украины возможны дожди. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Черновицкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+20 °С.