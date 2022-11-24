В Украине дожди: прогноз погоды на 24 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня практически во всех областях Украины ожидаются дожди, сухо будет лишь в восточных и некоторых юго-восточных регионах.
Ветер восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем до +2 °С.
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черниговской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Николаевской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем до +2 °С.
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