В Украине дожди: прогноз погоды на 24 ноября

07:05 24 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня практически во всех областях Украины ожидаются дожди, сухо будет лишь в восточных и некоторых юго-восточных регионах.
 
Ветер восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.
 
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.

В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.

В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черниговской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Луганской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.

В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем до +2 °С.