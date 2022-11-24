В Украине дожди: прогноз погоды на 24 ноября

07:05 24 ноября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня практически во всех областях Украины ожидаются дожди , сухо будет лишь в восточных и некоторых юго-восточных регионах.

Ветер восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Черкасской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.



В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+7 °С.



В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Черновицкой области облачно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+6 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Черниговской области облачно, снег. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Сумской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



В Луганской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+8 °С.



В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.



В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+12 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.



В Киеве облачно, дождь, мокрый снег. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем до +2 °С.