В Украине дожди: прогноз погоды на 15 апреля

06:15 15 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 15 апреля Украина окажется под влиянием циклона, который принесет с собой осадки в виде дождя, в западных областях возможен мокрый снег.



Центральный регион Украины

В Винницкой и Полтавской областях облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.



В Кировоградской и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.



В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +7...+10 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.



Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Донецкой области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +10...+13 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +12...+15 °С.



В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +12...+15 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



Солнце взойдет в 6:03, а зайдет в 19:52. Долгота дня составит 13 ч 49 мин.