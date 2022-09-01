В Украине дожди: прогноз погоды на 12 августа

По данным Укргидрометцентра, сегодня в южных и восточных областях жара начнет понемногу отступать, практически во всех областях пройдут дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Кировоградской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Херсонской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
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