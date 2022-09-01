В Украине до +36: прогноз погоды на 9 августа

По данным Укргидрометцентра, в Украине сохранится жаркая погода, кратковременные дожди с грозами возможны лишь на Западе Украины и в центральных регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Кировоградской и Полтавской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Кировоградской и Полтавской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
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