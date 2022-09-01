В Украине до +36: прогноз погоды на 9 августа

07:08 09 августа Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, в Украине сохранится жаркая погода, кратковременные дожди с грозами возможны лишь на Западе Украины и в центральных регионах. 

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.

В Кировоградской и Полтавской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.

В Днепропетровской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Волынской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28°С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.

В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.

В Николаевской и Херсонской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +33...+36 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.