В Украине до 36 градусов жары: прогноз погоды на 23 июня

06:16 23 июня Киев, Украина

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине погода будет жаркая и преимущественно сухая, только в западных и южных регионах страны возможны кратковременные дожди.
 
Центральный регион Украины
В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.

В Черкасской и Полтавской и областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.

В Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.

Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.

Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.

В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +31...+34 °С.