В Украине до 36 градусов жары: прогноз погоды на 23 июня

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине погода будет жаркая и преимущественно сухая, только в западных и южных регионах страны возможны кратковременные дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Черкасской и Полтавской и областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
В Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +31...+34 °С.
В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Черкасской и Полтавской и областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.
В Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +31...+34 °С.
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