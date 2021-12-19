В Украине будет тепло, хотя половину областей ждут дожди и мокрый снег

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 12 декабря порадует жителей половины Украины. Практически повсюду будет стоять тепло, температура воздуха составит от +2 до +13 градусов. Свежее всего будет на Западе – +2...+ 4 градуса, теплее всего на Юге – +6...+ 10 градусов, в Крыму столбики термометров местами будут достигать +13 градусов.

На западе и севере страны ожидаются дождь и мокрый снег. Но зонты понадобятся не только жителям западных и северных регионов; осадки возможны также на части центральных и южных областей. Ночные морозы возможны на Западе и Востоке.

Жителей западных областей синоптики предупреждают о густом тумане утром, видимость составит 200 – 500 метров.

В Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 12 декабря: