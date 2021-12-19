В Украине будет тепло, хотя половину областей ждут дожди и мокрый снег

09:33 12 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 12 декабря порадует жителей половины Украины. Практически повсюду будет стоять тепло, температура воздуха составит от +2 до +13 градусов. Свежее всего будет на Западе – +2...+ 4 градуса, теплее всего на Юге – +6...+ 10 градусов, в Крыму столбики термометров местами будут достигать +13 градусов.

На западе и севере страны ожидаются дождь и мокрый снег. Но зонты понадобятся не только жителям западных и северных регионов; осадки возможны также на части центральных и южных областей. Ночные морозы возможны на Западе и Востоке.

Жителей западных областей синоптики предупреждают о густом тумане утром, видимость составит 200 – 500 метров.

В Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 12 декабря:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – + 2...+4
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – + 2...+4
  • Черновцы – + 2...+4
  • Хмельницкий – + 2...+4
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – + 2...+4
  • Житомир – + 5...+7
  • Винница – + 6...+8
  • Одесса – + 8...+10
  • Николаев – + 6...+8
  • Херсон – + 6...+8
  • Симферополь – + 11...+13
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – + 6...+8
  • Чернигов – + 5...+7
  • Сумы – + 2...+4
  • Полтава – + 5...+7
  • Днепр – + 5...+7
  • Запорожье – + 5...+7
  • Донецк – + 2...+4
  • Луганск – + 2...+4
  • Харьков – + 2...+4
  • Киев – + 6...+8

Погода в Украине 12 декабря от Укргидрометцентра