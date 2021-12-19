В Украине будет тепло, хотя половину областей ждут дожди и мокрый снег

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 12 декабря порадует жителей половины Украины. Практически повсюду будет стоять тепло, температура воздуха составит от +2 до +13 градусов. Свежее всего будет на Западе – +2...+ 4 градуса, теплее всего на Юге – +6...+ 10 градусов, в Крыму столбики термометров местами будут достигать +13 градусов.
На западе и севере страны ожидаются дождь и мокрый снег. Но зонты понадобятся не только жителям западных и северных регионов; осадки возможны также на части центральных и южных областей. Ночные морозы возможны на Западе и Востоке.
Жителей западных областей синоптики предупреждают о густом тумане утром, видимость составит 200 – 500 метров.
В Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 12 декабря:
- Ужгород – +3...+5
- Львов – + 2...+4
- Ивано-Франковск – +2...+4
- Тернополь – + 2...+4
- Черновцы – + 2...+4
- Хмельницкий – + 2...+4
- Луцк – +2...+4
- Ровно – + 2...+4
- Житомир – + 5...+7
- Винница – + 6...+8
- Одесса – + 8...+10
- Николаев – + 6...+8
- Херсон – + 6...+8
- Симферополь – + 11...+13
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – + 6...+8
- Чернигов – + 5...+7
- Сумы – + 2...+4
- Полтава – + 5...+7
- Днепр – + 5...+7
- Запорожье – + 5...+7
- Донецк – + 2...+4
- Луганск – + 2...+4
- Харьков – + 2...+4
- Киев – + 6...+8
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии