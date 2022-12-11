В Украине 9 декабря ожидается пасмурная погода с осадками

По сообщению Укргидрометцентра, в пятницу 9 декабря в Украине местами возможен мокрый снег и дождь, на Западе и Востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде будет достаточно тепло.

Синоптики предупредили о сильном тумане и плохой видимости на дорогах. Поэтому в Украине объявили первый уровень опасности.

Прогноз погоды по регионам:

На Западе утром и днем будет держаться ясная погода, а вечером небо будет облачным. Местами возможны мокрый снег и дождь. Столбики термометра покажут +3...+5°С.

На Востоке облачная погода продержится весь день. Температура воздуха будет составлять +1…+3 °С.

На Севере небо будет затянуто облаками. Синоптики прогнозируют +2...+4 градуса.

На Юге будет значительно теплее – +6...+8 °С, а местами до +11 °С.

В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром пойдет снег. Во второй половине дня осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 0...+2 °С.

Погода в городах Украины 9 декабря

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2…+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2…+4

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – 0...+2

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4…+6

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – 0…+2