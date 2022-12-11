В Украине 9 декабря ожидается пасмурная погода с осадками

По сообщению Укргидрометцентра, в пятницу 9 декабря в Украине местами возможен мокрый снег и дождь, на Западе и Востоке периодически сильные порывы ветра, однако везде будет достаточно тепло.
Синоптики предупредили о сильном тумане и плохой видимости на дорогах. Поэтому в Украине объявили первый уровень опасности.
Прогноз погоды по регионам:
На Западе утром и днем будет держаться ясная погода, а вечером небо будет облачным. Местами возможны мокрый снег и дождь. Столбики термометра покажут +3...+5°С.
На Востоке облачная погода продержится весь день. Температура воздуха будет составлять +1…+3 °С.
На Севере небо будет затянуто облаками. Синоптики прогнозируют +2...+4 градуса.
На Юге будет значительно теплее – +6...+8 °С, а местами до +11 °С.
В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром пойдет снег. Во второй половине дня осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 0...+2 °С.
Погода в городах Украины 9 декабря
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2…+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2…+4
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – 0...+2
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4…+6
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – 0…+2
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