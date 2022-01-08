В Украине 8 января будет солнечно и легкий морозец

08:22 08 Январь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 8 января, погода в Украине будет солнечной.

Днем небольшой морозец прогнозируют на севере и востоке. Там температура воздуха опустится до -1...-3 градусов. А вот ночью на всей территории Украины ударят морозы. Температура воздуха опустится до -13 градусов.

На Западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.

Во Львове объявили штормовое предупреждение! По прогнозам синоптиков, дороги Львова 8 – 10 января окутает гололедица.

На западе средняя дневная температура составит 0...+2 градуса. В центральных областях обещают -1...+ 1 градус. На Востоке – 0...-2 градуса.

Теплее всего будет в Одесской области (+2...+4) и в Крыму (+3...+5). Самое прохладное – на Харьковщине. Там обещают до -3 градусов.

В Киеве прогнозируют 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 8 января

  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы-0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – + 2...+4
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – 0...-2
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – 0...-2
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...-3
  • Киев – 0...+2

Прогноз погоды на 8 января от Укргидрометцентра