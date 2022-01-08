В Украине 8 января будет солнечно и легкий морозец

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 8 января, погода в Украине будет солнечной.
Днем небольшой морозец прогнозируют на севере и востоке. Там температура воздуха опустится до -1...-3 градусов. А вот ночью на всей территории Украины ударят морозы. Температура воздуха опустится до -13 градусов.
На Западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.
Во Львове объявили штормовое предупреждение! По прогнозам синоптиков, дороги Львова 8 – 10 января окутает гололедица.
На западе средняя дневная температура составит 0...+2 градуса. В центральных областях обещают -1...+ 1 градус. На Востоке – 0...-2 градуса.
Теплее всего будет в Одесской области (+2...+4) и в Крыму (+3...+5). Самое прохладное – на Харьковщине. Там обещают до -3 градусов.
В Киеве прогнозируют 0...+2 градуса.
Погода в городах Украины 8 января
- Ужгород – 0...+2
- Львов – 0...+2
- Ивано-Франковск – -1...+1
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы-0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – 0...+2
- Ровно – 0...+2
- Житомир – -1...+1
- Винница – -1...+1
- Одесса – + 2...+4
- Николаев – 0...+2
- Херсон – 0...+2
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – -1...+1
- Черкассы – -1...+1
- Чернигов – -1...+1
- Сумы – 0...-2
- Полтава – -1...+1
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – 0...-2
- Луганск – 0...-2
- Харьков – -1...-3
- Киев – 0...+2
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