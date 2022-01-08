В Украине 8 января будет солнечно и легкий морозец

По прогнозу Укргидрометцентра в субботу, 8 января, погода в Украине будет солнечной.

Днем небольшой морозец прогнозируют на севере и востоке. Там температура воздуха опустится до -1...-3 градусов. А вот ночью на всей территории Украины ударят морозы. Температура воздуха опустится до -13 градусов.

На Западе будет идти снег. В Одессе прогнозируют дожди. Между тем в других регионах Украины осадков не прогнозируют. Днем из-за туч будет выглядывать солнце.

Во Львове объявили штормовое предупреждение! По прогнозам синоптиков, дороги Львова 8 – 10 января окутает гололедица.

На западе средняя дневная температура составит 0...+2 градуса. В центральных областях обещают -1...+ 1 градус. На Востоке – 0...-2 градуса.

Теплее всего будет в Одесской области (+2...+4) и в Крыму (+3...+5). Самое прохладное – на Харьковщине. Там обещают до -3 градусов.

В Киеве прогнозируют 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 8 января