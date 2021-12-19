В Украине 5 декабря будет солнечная погода, лишь на западе – снег

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 5 декабря обещает быть прохладной, но солнечной. И только на западе страны погода погода не будет благоприятной: дождь со снегом сменит снегопад, мороз и гололедица.
Погода по регионам:
На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица.
На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.
На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса.
На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов. Днем будет падать небольшой дождь, который ближе к вечеру закончится.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.
Погода в городах Украины 5 декабря:
- Ужгород – +1...+3
- Львов – -1...+1
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – 0...+2
- Черновцы – 0...+2
- Хмельницкий – 0...+2
- Луцк – -1...+1
- Ровно – -1...+1
- Житомир – 0...+2
- Винница – +1...+3
- Одесса – +6...+8
- Николаев – +4...+6
- Херсон – +4...+6
- Симферополь – +5...+7
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – 0...+2
- Сумы – -1...+1
- Полтава – +1...+3
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +4...+6
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +2...+4
- Киев – 0...+2.
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