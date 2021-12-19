В Украине 5 декабря будет солнечная погода, лишь на западе – снег

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 5 декабря обещает быть прохладной, но солнечной. И только на западе страны погода погода не будет благоприятной: дождь со снегом сменит снегопад, мороз и гололедица.

Погода по регионам:

На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица.

На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.

На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса.

На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов. Днем будет падать небольшой дождь, который ближе к вечеру закончится.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 5 декабря: