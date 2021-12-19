В Украине 5 декабря будет солнечная погода, лишь на западе – снег

06:31 05 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра воскресная погода 5 декабря обещает быть прохладной, но солнечной. И только на западе страны погода погода не будет благоприятной: дождь со снегом сменит снегопад, мороз и гололедица.

Погода по регионам:

На Западе температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+1 градус. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем днем и снегопады во второй половине дня. На дорогах, вероятно, будет гололедица.

На Востоке будет несколько теплее – +3...+5 градусов. Весь день будет облачным. Но осадков не должно быть.

На Севере ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не прогнозируют, 0...+2 градуса.

На Юге будет значительно теплее – вплоть до +6...+8 градусов. Днем будет падать небольшой дождь, который ближе к вечеру закончится.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса.

Погода в городах Украины 5 декабря:

  • Ужгород – +1...+3
  • Львов – -1...+1
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – 0...+2.

Прогноз погоды в Украине 5 декабря от Укргидрометцентра