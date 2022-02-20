В Украине 20 февраля будет ветрено, солнечно и по-весеннему тепло

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 20 февраля, в Украине будет солнечно и тепло. Можно провести этот день с друзьями и родными на природе. На основной территории будет сухо, и только в некоторых областях на юге и в Ужгороде возможны дожди.

Температура воздуха днем составит +4...+ 9 градусов, а на юге воздух прогреется до +9...+12 градусов.

На Западе в течение всего дня будет сухо. Солнце лишь изредка будет прятаться за облаками. В то же время синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15 – 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. Идентичная погода будет и на Востоке. Тоже до +6...+8 градусов и без осадков.

На Севере также будет сохраняться сухая и теплая погода. Столбики термометров покажут там +5...+7 градусов. А вот в части южных областей возможен дождь. В то же время температура воздуха там составит до +9...+11 градусов.

Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака без осадков. Там также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 20 февраля