В Украине 20 февраля будет ветрено, солнечно и по-весеннему тепло

По прогнозу Укргидрометцентра в воскресенье, 20 февраля, в Украине будет солнечно и тепло. Можно провести этот день с друзьями и родными на природе. На основной территории будет сухо, и только в некоторых областях на юге и в Ужгороде возможны дожди.
Температура воздуха днем составит +4...+ 9 градусов, а на юге воздух прогреется до +9...+12 градусов.
На Западе в течение всего дня будет сухо. Солнце лишь изредка будет прятаться за облаками. В то же время синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 15 – 24 метров в секунду. Температура воздуха составит +6...+8 градусов. Идентичная погода будет и на Востоке. Тоже до +6...+8 градусов и без осадков.
На Севере также будет сохраняться сухая и теплая погода. Столбики термометров покажут там +5...+7 градусов. А вот в части южных областей возможен дождь. В то же время температура воздуха там составит до +9...+11 градусов.
Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака без осадков. Там также возможны шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 20 февраля
- Ужгород – +7...+9
- Львов – + 6...+8
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – + 6...+8
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – + 6...+8
- Луцк – + 6...+8
- Ровно – + 5...+7
- Житомир – + 6...+8
- Винница – + 6...+8
- Одесса – + 6...+8
- Николаев – + 8...+10
- Херсон – + 8...+10
- Симферополь + 9...+11
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – + 6...+8
- Чернигов – + 5...+7
- Сумы – + 5...+7
- Полтава – + 6...+8
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – + 8...+10
- Донецк – + 6...+8
- Луганск – + 6...+8
- Харьков – + 6...+8
- Киев – + 6...+8.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии