В Украине 27 ноября погода будет теплой, но дождливой

По прогнозу Укргидрометцентра 27 ноября атмосферные фронты принесут в Украину дожди. Но основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадки возможны лишь на Востоке и на северо-востоке Украины, а также в Днепре с районами,

Черкасской и Полтавской областях.

Не ожидаются дожди лишь в Хмельницкой, Житомирской и Одесской областях.

Температура воздуха на Юге прогреется до +14…+15 градусов. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. А также – в Крыму. В частности, в Симферополе обещают до +15 градусов.

Жителям Запада и Востока придется мириться с более холодной погодой. Средняя дневная температура там будет +5...+7 градусов.

Прохладнее всего будет на Закарпатье и Луганщине. Там температура воздуха прогреется до +4...+6 градусов.

В Киеве обещают +8...+10 градусов.

Погода в городах Украины 27 ноября