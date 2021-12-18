В Украине 27 ноября погода будет теплой, но дождливой

09:05 27 Ноябрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра 27 ноября атмосферные фронты принесут в Украину дожди. Но основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадки возможны лишь на Востоке и на северо-востоке Украины, а также в Днепре с районами,
Черкасской и Полтавской областях.

Не ожидаются дожди лишь в Хмельницкой, Житомирской и Одесской областях.

Температура воздуха на Юге прогреется до +14…+15 градусов. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. А также – в Крыму. В частности, в Симферополе обещают до +15 градусов.

Жителям Запада и Востока придется мириться с более холодной погодой. Средняя дневная температура там будет +5...+7 градусов.

Прохладнее всего будет на Закарпатье и Луганщине. Там температура воздуха прогреется до +4...+6 градусов.

В Киеве обещают +8...+10 градусов.

Погода в городах Украины 27 ноября

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +7...+9
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +12...+14
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +7...+9
  • Суммы – +5...+7
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +9…+11
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +8...+10.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября от Укргидрометцентра.