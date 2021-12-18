В Украине 27 ноября погода будет теплой, но дождливой

По прогнозу Укргидрометцентра 27 ноября атмосферные фронты принесут в Украину дожди. Но основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадки возможны лишь на Востоке и на северо-востоке Украины, а также в Днепре с районами,
Черкасской и Полтавской областях.
Не ожидаются дожди лишь в Хмельницкой, Житомирской и Одесской областях.
Температура воздуха на Юге прогреется до +14…+15 градусов. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. А также – в Крыму. В частности, в Симферополе обещают до +15 градусов.
Жителям Запада и Востока придется мириться с более холодной погодой. Средняя дневная температура там будет +5...+7 градусов.
Прохладнее всего будет на Закарпатье и Луганщине. Там температура воздуха прогреется до +4...+6 градусов.
В Киеве обещают +8...+10 градусов.
Погода в городах Украины 27 ноября
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +7...+9
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +6...+8
- Хмельницкий – +7...+9
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +8...+10
- Винница – +7...+9
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +12...+14
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +7...+9
- Суммы – +5...+7
- Полтава – +6...+8
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +9…+11
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +5...+7
- Киев – +8...+10.
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